19 апреля 2025 16:10 Ракетный комплекс «Искандер». История, характеристики и применение на Украине Военный эксперт Михайлов: на Западе всегда боялись российских ОТРК 0 0 0 Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Армия

Ракеты

Россия

История

Украина

Армия

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер назвал позором американские ракеты ATACMS и восхитился российским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер». Сейчас систему используют в зоне спецоперации. Как ее создавали и каковы характеристики ОТРК — в материале 360.ru.

История ОТРК «Искандер» В декабре 1987 года президент США Рональд Рейган и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это было необходимо для разрядки напряженности между двумя ядерными сверхдержавами. В документе указали, что уничтожить необходимо ракеты с дальностью полета от одной до 5,5 тысячи километров и от 500 до 1000 километров. В последнюю категорию попал ОТРК «Ока», однако ни с командованием Сухопутных войск, ни с руководством ракетными войсками и артиллерией, ни с начальством Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны СССР вопрос по этому комплексу не согласовывался.

Фото: РИА «Новости»

Конструктор Сергей Непобедимый писал в ЦК КПСС, руководству Военно-промышленной комиссии, министрам обороны и оборонной промышленности, доказывая, что в ДРСМД допустили серьезную ошибку, и уничтожать «Оку» нет оснований. «Мысль пришла как-то исподволь, и она была простой — надо предложить сделать новую ракету, нет, не ракету, а новый оперативно-тактический ракетный комплекс. Это — главное», — решил Непобедимый. В декабре 1988 года вышло совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О начале опытно-конструкторских работ по созданию ОТРК». Во втором квартале 1989 года представили макет будущего ракетного комплекса, который получил название в честь полководца Александра Македонского, чье имя на арабском звучит как Искандер — для лучшего продвижения ОТРК за рубежом.

Интересно В 2019 году Соединенные Штаты вышли из ДРСМД. Россия в ответ тоже приостановила участие в договоре. В 2019 году Соединенные Штаты вышли из ДРСМД. Россия в ответ тоже приостановила участие в договоре.

Когда «Искандер» приняли на вооружение «Искандер» рождался трудно: 90-е стали не лучшим временем для отечественных вооруженных сил. Впервые ОТРК представили публике в 1999 году, на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском, затем последовали испытания, а в 2006-м ОТРК приняли на вооружение. По итогам боевых пусков в 2007 году президенту Владимиру Путину доложили об успешном испытании ракеты. «Сегодня ОТРК „Искандер-М“ является самым эффективным оружием в своем классе, значительно опережая лучшие зарубежные аналоги, и одним из важнейших элементов системы обеспечения государственной безопасности России», — заявил Валерий Кашин, который тогда возглавлял конструкторское бюро машиностроения.

Фото: РИА «Новости»

Характеристики ОТРК «Искандер» Дальность — 50–500 километров.

Скорость полета ракеты — 2100 метров в секунду.

Максимальные перегрузки — 20–30 G.

Максимальная высота траектории — от 100 километров.

Минимальная дальность поражения — 50 километров.

Максимальная дальность поражения — 500 километров.

Наведение: ИНС, ГЛОНАСС, оптическая ГСН.

Температура эксплуатации — от -50 до +50 градусов.

Срок эксплуатации — 10 лет, включая три года в полевых условиях.

Фото: РИА «Новости»

Применение «Искандеров» на Украине Шрайвер отмечал, что ракета ATACMS производства США оказалась позорным провалом, по сравнению с «Искандером». «Я был не единственным, но одним из немногих, кто еще в конце 2023 года утверждал, что ATACMS окажется позорным провалом», — заявил специалист. По его словам, российский ОТРК показал впечатляющие результаты и изменил правила игры в украинском конфликте. Минобороны неоднократно сообщало о применении «Искандеров» в рамках специальной операции. В том числе 14 апреля ВС России ударили двумя ракетами комплекса по зданию в Сумской области, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с 360.ru отметил, что главное в работе ОТРК — верные координаты, точность которых зависит от разведчика.

Последние удары по Сумам, где мы уничтожили военных 617-й бригады территориальной обороны ВСУ, — это наши «Искандеры». Ударили по ним достаточно великолепно. Анатолий Матвийчук военный эксперт

Он подтвердил, что «Искандер» превосходит ATACMS, которые сконструировали в конце 90-х — начале 2000-х годов. «У нее осколочно-фугасная часть, есть кассетная, она с инерционной системой наведения и тому подобное. А „Искандер“ — более современная ракета. Долгое время у нас не было таких, они подпадали под действие Договора об ограничении обычных вооружений», — пояснил Матвийчук. Осколочно-фугасная часть «Искандера» более устойчива в воздухе. ОТРК имеет систему РЭБ, которая подавляет противоракетную оборону противника.

Какую оценку дали «Искандерам» на Западе ОТРК «Искандер» во многом превосходит западные аналоги, заявил в беседе с 360.ru военный политолог Александр Михайлов. «Прежде всего потому, что это комплекс, который имеет довольно серьезную научно-технологическую базу, еще советскую, он развивался на базе советских комплексов», — отметил специалист. Он напомнил об опыте применения «Точек-У». Такие системы можно оперативно доставить по суше на линию боевого столкновения либо на определенную точку, откуда нанести ракетный удар и поразить цель сверхзвуковой ракетой. «Во многом развитие ракеты „Искандер“ для авиационного применения заложило основу для создания комплекса „Кинжал“. Поэтому это двойной удар: мы можем применять „Искандеры“ для поражения сухопутных целей, в том числе различными типами боевой части — кассетной и специальными боеприпасами, тактическим ядерным зарядом. Это те комплексы, которые всегда пугали коллективный Запад», — подчеркнул Михайлов.

Фото: РИА «Новости»

Он указал на развитие в России линейки оперативно-тактических комплексов сухопутного базирования, ракет меньшей и средней дальности. «Мы уже видим „Орешник“ — это комплекс средней дальности. Мы видим, вернее, слышим заявления военно-политического руководства о постановке новых комплексов меньшей дальности на вооружение в ближайшее время», — отметил эксперт. В заключение Михайлов добавил, что в комплексе все это дает серьезный эффект для достижения целей специальной военной операции.