Ракета ATACMS оказалась позорным провалом по сравнению с российской «Искандер». Такое мнение выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X .

«Я был не единственным, но одним из немногих, кто еще в конце 2023 года утверждал, что ракета ATACMS окажется позорным провалом», — написал он.

Эксперт отметил, что теперь его точку зрения поддерживают все. Также он восхитился российской ракетой «Искандер». По мнению Шрайвера, она показала впечатляющие результаты и изменила правила игры в украинском конфликте.

В прошлом году американские журналисты National Interest восхищались «таинственным» российским МиГ-31. По их словам, истребитель стал загадкой для западных стран.

Это связано с тем, что вокруг его возможностей ходит немало слухов и предположений. Самолет не только сохранил высокие характеристики, но и увеличил дальность полета.