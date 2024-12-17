Погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов: что известно к этому часу

В результате взрыва в Москве погибли генерал-лейтенант РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Смерть наступила мгновенно: по данным оперативных служб, самодельная бомба была начинена поражающими элементами. СК возбудил дела по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Что известно к этому часу и чем запомнился Кириллов — в материале 360.ru.

Взрыв на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря Примерно в шесть часов утра 17 декабря у ЖК «Среда» на Рязанском проспекте раздался взрыв. Очевидцы сообщили об этом оперативным службам. На дороге лежали тела двух мужчин: вскоре выяснилось, что погибшие — начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Оба скончались на месте.

По версии следствия, за пару часов до этого около подъезда жилого дома неизвестные оставили заминированный самокат. Когда Кириллов и Поликарпов выходили из здания, взрывное устройство удаленно активировали. Мощность взрывчатки составила примерно 200 граммов тротила. Выбило стекла в подъезде с первого по третий этаж, повреждено несколько припаркованных рядом автомобилей. Криминалисты, эксперты и следователи тщательно изучили место происшествия. Возбуждены уголовные дела о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

Фото: Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте / РИА «Новости»

Скорее всего, взрыв — дело рук украинских спецслужб: ГУР или СБУ. Официально эту информацию пока не подтвердили, однако информагентство Reuters со ссылкой на источник написало: «Служба безопасности Украины во вторник во время спецоперации в Москве убила российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова».

Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ: кто он и что известно о биографии генерала Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. Службу в вооруженных силах начал с 1987-го, позже с отличием окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Три года, до 1994-го, служил командиром взвода в Западной группе войск в Германии, а после — в Московском военном округе.

Фото: Начальник управления войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Владимир Федоренко / РИА «Новости»

С 1995 года Кириллов от командира роты дослужился до командира отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты. Окончил Военную академию РХБЗ имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, затем три года ее возглавлял. В апреле 2017-го его назначили на пост начальника войск РХБ-защиты.

Интересно Под редакцией Игоря Кириллова в 2018 году вышла книга «100 лет войскам радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации». Под редакцией Игоря Кириллова в 2018 году вышла книга «100 лет войскам радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации».

На счету военного — решения многочисленных сложных задач, в том числе антитеррористических. Он разоблачал провокации «белых касок» в Сирии, участвовал в ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера, помогал создавать и принимал на вооружение ТОС-2 «Тосочка».

Интересно Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» дополнила ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». Все они входят в состав войск РХБЗ и предназначены для огневой поддержки пехоты, танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств противника. Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» дополнила ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». Все они входят в состав войск РХБЗ и предназначены для огневой поддержки пехоты, танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств противника.

Фото: Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка». Александр Мельников / РИА «Новости»

Кириллов неоднократно заявлял о возможной связи зарубежных биолабораторий с распространением инфекционных заболеваний, включая возбудитель коронавируса COVID-19. Он также не раз утверждал, что США расширяют сеть зарубежных биолабораторий и проводят там исследования с высокопатогенными вирусами и бактериями.

Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). С 2009 года этим агентством финансировалась программа «Предикт», в рамках которой изучались новые виды коронавируса. В частности, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этого вируса. Игорь Кириллов

Кроме того, генерал обвинял украинских военных в применении произведенного на Западе химического оружия во время конфликта на Украине. В последний раз это было замечено в октябре 2024 года в городе Судже Курской области. Великобритания, Канада и Украина включили Кириллова в свои санкционные списки.

Кириллов награжден званием Героя Труда Российской Федерации, орденами «За военные заслуги», а также «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имел ведомственные награды министерства обороны и статус почетного гражданина Костромской области. Владимирская епархия Русской православной церкви отметила военного медалью Святого благоверного князя Андрея Боголюбского за «особые заслуги в деле духовно-нравственного воспитания личного состава Вооруженных сил Российской Федерации». Генерал-лейтенант был женат, у него остались два сына.