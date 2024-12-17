Стало известно, как могли взорвать СВУ на Рязанском проспекте в Москве

Взрывное устройство на Рязанском проспекте утром во вторник, 17 декабря, могли привести в действие дистанционно. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его информации, СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката. В результате взрыва погибли два человека, предположительно, высокопоставленный военный и его помощник.
По данным источника Telegram-канал Baza., взрыв произошел после детонации взрывного устройства, заложенного у выхода из подъезда. Официально информацию пока не подтвердили.
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