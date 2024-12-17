Появились кадры с места гибели генерала Кириллова в Москве

Появилось видео с места гибели начальника РХБЗ Игоря Кириллова в Москве

Утром 17 декабря в Москве в результате взрыва на Рязанском проспекте погиб генерал-лейтенант, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

Вторым погибшим оказался личный водитель высокопоставленного военного Илья П. Он приехал за руководителем, чтобы отвезти на работу.

По предварительным данным, сработало установленное на ручку самоката взрывное устройство, его привели в действие дистанционно. Оба мужчины погибли на месте.

Сильный взрыв повредил припаркованные неподалеку автомобили, облицовку дома и остекление нескольких квартир.

Следственный комитет по факту взрыва возбудил уголовное дело. Правоохранительные органы работаю на месте, следственная группа проведет несколько взрывотехнических экспертиз. Более подробная информация устанавливается.