От котлов на фронте до оружия будущего. Что испытание «Буревестника» значит для мира
Испытание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, об успешном завершении которого заявил президент Владимир Путин, знаменует новую эру в стратегическом сдерживании. Пока это уникальное оружие, не имеющее аналогов в мире, демонстрировало свои возможности в многочасовом полете, российские войска добились значительных успехов на фронте. Подробности — в материале 360.ru.
Тактический триумф
Путин провел выездное совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками. Оно началось с доклада об успехах российских войск на двух стратегических направлениях. Как сообщил генерал армии Герасимов, на Красноармейском направлении силы группировки «Центр» окружили и блокировали крупную группировку ВСУ в составе 31 батальона.
В котел попали соединения 25-й воздушно-десантной, 79-й десантно-штурмовой и других элитных бригад Вооруженных сил Украины.
Не менее серьезных результатов ВС России достигли на Купянском направлении. Группировка «Запад», благодаря искусному обходному маневру и захвату переправ через реку Оскло, окружила 18 батальонов противника.
Путин поздравил личный состав с этими результатами, особо отметив героизм военных, а также скрупулезную работу штабов. После этого президент перевел фокус на будущие задачи, подчеркнув сложность предстоящей работы по ликвидации окруженных группировок.
Президент дал два принципиальных указания: минимизировать потери, предоставляя противнику возможность сдаться в плен, и сделать все для обеспечения безопасности гражданского населения, которое украинские формирования используют в качестве живого щита.
В своей речи Верховный главнокомандующий вновь подтвердил один из ключевых принципов проведения СВО: приоритет сохранения жизни российских военнослужащих над любыми сиюминутными тактическими или политическими выгодами.
Мы к каким-то датам, к каким-то событиям ничего приурочивать не будем, будем всегда исходить из военной целесообразности и во главу угла ставить сохранность жизни наших ребят.
Владимир Путин
«Буревестник»: оружие, опередившее время
Вторую часть совещания посвятили событию стратегического, даже исторического масштаба. Речь идет об успешном завершении ключевых испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.
Глава государства напомнил, что, когда Россия только анонсировала разработку этого оружия, многие высококлассные специалисты сомневались в его реализуемости в обозримой перспективе. Теперь же эти сомнения развеяны.
Это уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет.
Владимир Путин
Начальник Генштаба предоставил детали испытаний, проведенных 21 октября. Они позволили подтвердить все заявленные характеристики.
Ракета с ядерной силовой установкой совершила многочасовой полет, преодолев 14 тысяч километров, причем, как подчеркнул генерал, это не предел. Время нахождения в воздухе составило около 15 часов.
Но главное — не только дальность. В ходе полета «Буревестник» выполнил все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, продемонстрировав способность с легкостью обходить любые существующие системы противоракетной и противовоздушной обороны.
Технические характеристики «Буревестника» вообще позволяют применять его с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии.
Валерий Герасимов
Что означает появление «Буревестника»
Появление такого оружия кардинально меняет глобальный стратегический баланс.
- Неограниченная дальность и автономность. Ракета способна патрулировать в воздухе десятки часов, выбирая момент для удара, и достигать целей в любой точке планеты по непредсказуемым маршрутам.
- Превосходство над ПРО. Маневренность делает «Буревестник» практически неуязвимым для всех известных систем перехвата.
- Новый уровень сдерживания. Россия в очередной раз доказала, что ее ядерный щит не только надежен, но и технологически опережает разработки других ядерных держав.
«Так называемая современность наших вооруженных сил, вернее сил ядерного сдерживания, находится на самом высоком уровне, наверное, можно без всякого преувеличения сказать, что она на более высоком уровне находится как минимум всех ядерных государств», — сказал Путин.
Теперь предстоит работа по определению класса, к которому относится «Буревестник», способов его применения и развертыванию необходимой инфраструктуры для постановки на боевое дежурство.