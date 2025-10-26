Испытание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, об успешном завершении которого заявил президент Владимир Путин, знаменует новую эру в стратегическом сдерживании. Пока это уникальное оружие, не имеющее аналогов в мире, демонстрировало свои возможности в многочасовом полете, российские войска добились значительных успехов на фронте. Подробности — в материале 360.ru.

Тактический триумф

Путин провел выездное совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками. Оно началось с доклада об успехах российских войск на двух стратегических направлениях. Как сообщил генерал армии Герасимов, на Красноармейском направлении силы группировки «Центр» окружили и блокировали крупную группировку ВСУ в составе 31 батальона.

В котел попали соединения 25-й воздушно-десантной, 79-й десантно-штурмовой и других элитных бригад Вооруженных сил Украины.

Не менее серьезных результатов ВС России достигли на Купянском направлении. Группировка «Запад», благодаря искусному обходному маневру и захвату переправ через реку Оскло, окружила 18 батальонов противника.

Путин поздравил личный состав с этими результатами, особо отметив героизм военных, а также скрупулезную работу штабов. После этого президент перевел фокус на будущие задачи, подчеркнув сложность предстоящей работы по ликвидации окруженных группировок.