Путин рассказал, что ждет боевиков ВСУ в плену

Путин поручил принять все меры для обеспечения сдачи в плен военных ВСУ

Президент России Владимир Путин поручил принять необходимые меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих. Об этом он заявил на совещании объединенной группировки войск, кадры показала пресс-служба Кремля.

«В целях минимизации напрасных жертв прошу принять исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих, которые пожелают это сделать», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что для военнослужащих ВСУ сдаваться в плен непросто из-за огня со стороны своих же подразделений.

«Им в спину стреляют и дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен», — добавил он.

Герасимов сообщил Путину, что российские военные полностью окружили город Купянск в Харьковской области и овладели переправами противника через реку Оскол.