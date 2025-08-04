Мертвая рука возмездия. Что известно о системе автоматического ответного ядерного удара

Президент США Дональд Трамп объявил, что направил атомные подлодки поближе к России из-за системы «Периметр», или «Мертвая рука», которую упомянул Дмитрий Медведев. Кто подсказал советским специалистам эту идею, чем она отличается от Skynet и у кого еще есть похожие разработки — в материале 360.ru.

Перепалка между Трампом и Медведевым Президент США Дональд Трамп начал пикировку с первым заместителем Совета безопасности и председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. Российский политик напомнил, что его Отечество не позволит кому бы то ни было выдвигать ультиматумы. Трамп поспешил ответить оскорблениями и угрозами. Он назвал Медведева «неудачливым экс-президентом» и посоветовал контролировать свои заявления в соцсетях. В ответ зампред Совбеза предложил Трампу еще раз пересмотреть американские хорроры и вспомнить, как может быть опасна «Мертвая рука». Так называемая Dead Hand («Мертвая рука») — натовское название советской системы «Периметр», которую до сих пор успешно используют в России. Это комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.

Фото: Дмитрий Медведев. Shatokhina Natalia / www.globallookpress.com

Что такое «Мертвая рука» Все началось с фантазии. В середине прошлого века американский физик-ядерщик Лео Силард рассказал о некой системе, которая сама сможет решать, запускать ли ей ядерные боеголовки. Хотя эти размышления были гипотетическими, ученый заявил, что появление такого чуда неизбежно и его нельзя будет уничтожить. Это было логично: сверхдержавы ядерного клуба могли поссориться и напасть друг на друга, применив самое страшное оружие из своего арсенала. И едва ли кто-то будет по-джентльменски предупреждать о нападении. Учитывая, какой масштаб разрушения нанесет такой удар, хочется иметь гарантию, что обидчик получит по заслугам. Эксперты США назвали систему автоматического запуска ядерных ракет бредом. А вот в СССР посчитали очень полезной идеей и принялись разрабатывать то, что в последствии назовут «Периметр». Основные работы по созданию особой командной системы были поручены конструкторскому бюро «Южное» днепропетровского ЮМЗ.

Фото: Одноразовая ракета-носитель Antares, изготовленная с участием Южмаша, США, 2013 год / Публичное достояние

Окончательно собрали огромный и сложный комплекс в начале 80-х прошлого века. Он контролировал тысячи ядерных боеголовок на территории всего Советского Союза. В командный центр «Периметра» непрерывно поступала информация о радиационной обстановке, регистрируется электромагнитное и ионизирующее излучение, собирается множество других данных. Даже если враг вывел бы из строя все средства связи и сделал невозможным нажатие «красной кнопки» в Кремле, «Периметр» мог оценить ситуацию и дать команду пуска ядерного оружия в сторону нападающих. Причем тех ракет, что прорвутся через неприятельское ПРО, будет достаточно, чтобы, например, снести с лица земли США. Нет, это не преувеличение. Помните фильм «Терминатор»? Там как раз рассказывали о похожей штуке — суперкомпьютере Skynet. Только он устроил запуск ядерных ракет по собственному почину, поскольку в кино американские военные все отдали на откуп искусственному интеллекту. Русские в этом вопросе более осторожны, поэтому окончательное решение все же принимает человек.

Как мир узнал о «Мертвой руке» СССР Хотя «Периметр» впервые испытали в конце 1983 года, западные разведки не знали об уникальной системе. Но уже в октябре 1993-го The New York Times шокировала читателей броским заголовком: «Русская машина Судного дня!». О русской новинке рассказал военный эксперт Брюс Блэйр со ссылкой на свой источник, имя которого не разглашал. Однако через несколько лет информатор «вышел из сумрака». Им оказался советский офицер-ракетчик — кандидат военных наук, профессор Российской академии военных наук, заведующий отделом Института США и Канады РАН, а позднее профессор Калифорнийского университета Сан-Бернардино Валерий Ярынич. В таких случаях всегда прикрываются высокими целями. Вот и тут не было исключения: дескать, участвовал в разработке системы, а потом осознал, какую адскую машину помог построить и, как поется в известной песне, «сдал назад». Пытался вразумить высшее руководство СССР, но его не слушали, вот и решился все рассказать западной публике. Правда, не исключено, что Ярынич вовсе не был предателем или бездумным болтуном, а специально проболтался американцам о «Периметре». Фактически, он предупредил весь мир: ядерное нападение на СССР при любом раскладе гарантирует возмездие любому агрессору. Так что стоит много раз подумать, прежде чем нажимать на «красную кнопку». В пользу этой версии говорит тот факт, что никаких государственных тайн и важных секретов — кодов, координат и прочего — Ярынич так и не разгласил. Его никто не преследовал: обошлось без альпенштоков и «Новичка». Ракетчик спокойно, не скрываясь, дожил свои дни в Калифорнии, где и помер зимой 2012 года.

Фото: Старт межконтинентальной баллистической ракеты, 2012 год. Indian Ministry Of Defense / www.globallookpress.com

Как работает «Периметр» Алгоритм действия при попытки атаковать Россию ядерными боеголовками давно расписан. Системы предупреждения о нападении после старта вражеских ракет поднимет тревогу. Сигнал поступит в Центр управления обороной страны, а оттуда — начальнику Генштаба. Тот передаст все министру обороны, а он уже оповестит президенту страны. Все будет проделано очень быстро. Верховный главнокомандующий нажмет ту самую «красную кнопку» и российские ядерные силы нанесут ответный удар. Однако если что-то пойдет не так, автоматически включится система «Периметр» и, если люди не отменят команду, нанесет свой удар. По словам все того же Ярынича, система должна была определить, действительно ли был удар ядерным оружием по советской, а теперь уже российской территории. Затем проверяла, есть ли связь с Генеральным штабом. Если там отвечали, то «Периметр» автоматически уходил в спящий режим, оставляя решение о контратаке людям.

Фото: Испытание ядерной бомбы, 7 августа 1957 года. Global Look Press / www.globallookpress.com

При отсутствии связи система считала руководство страны погибшим и незамедлительно передавала право принятия решения о запуске ядерных ракет любому, кто в этот момент в специальном командном бункере. При этом «Периметру» подчиняются все уцелевшие пусковые установки наземного, воздушного и морского базирования — уничтожить весь арсенал одним ударом врагу не под силу. Система запускала из секретной шахты специальную ракету, которая по спецканалу приказывала ударить по целям, благо все возможные координаты уже давно рассчитаны. Кстати, не стоит переживать, что снаряд собьют: такая «командная ракета» не одна — у нее есть дублеры, так что можно не опасаться провала операции.

Фото: Обслуживание ракетной шахты. Staff Sgt. Michael Richmond / www.globallookpress.com

Где находится «Периметр» Американцы не совсем верили, что «Периметр» действительно существует — разведка ничего не могла раскопать. На всякий случай в НАТО переназвали систему на свой лад: Dead Hand, или «Мертвая рука». Сомнения у США есть до сих пор, хотя в 2011 году командующий Ракетных войск стратегического назначения Сергей Каракаев официально подтвердил наличие комплекса. Проект сверхсекретный, поэтому все подробности о нем в зоне домыслов, из разряда «говорят» и «есть предположения». Как, например, говорят, что центральный пульт управления системой ответного ядерного удара «Периметр» находится в глубине самой высокой точки Южного Урала — горы Ямантау.

Интересно Считается, что у горы Ямантау в советские времена располагались два секретных военных гарнизона, а сейчас расположены секретные же ядерные комплексы и бомбоубежища. Близко подойти любопытным не выйдет: территория серьезно охраняется. Интересующиеся могут почитать роман Алексея Иванова «Вегетация». Считается, что у горы Ямантау в советские времена располагались два секретных военных гарнизона, а сейчас расположены секретные же ядерные комплексы и бомбоубежища. Близко подойти любопытным не выйдет: территория серьезно охраняется. Интересующиеся могут почитать роман Алексея Иванова «Вегетация».

На этом подземном рубеже есть специальная серверная комната, в которой установлены как минимум два суперкомпьютера. Они анализируют информацию с датчиков по всей России. Защита там основательная: даже прямое попадание боеголовок в 20–40 мегатонн не повредит инфраструктуру.

Фото: Пункт управления ядерными ракетами времен Холодной войны, США. Jim West / www.globallookpress.com

«Мертвая рука» других стран Хотя американцы в свое время и признали идею соотечественника бредовой, Холодная война внесла коррективы. Так что в США создали «Operation Looking Glass», «Операция Зазеркалье» — дублирующую систему управления стратегическим ядерным оружием. Там основная работа отдавалась авиации. Специальные самолеты — 11 воздушных командных пунктов стратегического авиационного командования США на базе Boeing EC-135C — по очереди непрерывно находились в воздухе 24 часа в сутки. Это продолжалось без году 30 лет, пока летом 1990 года боевое дежурство не прекратили.

Фото: США взрывают атомную бомбу на атолле Бикини в Микронезии. Global Look Press / www.globallookpress.com

Вахту переняли Boeing E-6 Mercury — они находились на связи с атомными подлодками с баллистическими ракетами. Затем американцы устроили свой аналог «Периметра»: Emergency Roket Communicftion System, «Аварийную систему ракетных коммуникаций». Но в последнее время США сделали ставку на сеть спутников. Китайцы тоже не отстали в этом вопросе, объединив разработки СССР и Соединенных Штатов. Система в КНР во многом копирует советскую, при этом заимствована американская идея авиационного комплекса. Не исключено, что похожие системы есть еще у кого-то, но это не афишируется.