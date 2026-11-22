Музыкальный критик Сергей Соседов упал на лестнице гостиницы в Нерюнгри, ударился затылком и получил помощь медиков спустя 12 минут. Подробности произошедшего в последние часы его жизни раскрыла программа «Новые русские сенсации», сообщило издание KP.RU .

По записям камер журналисты восстановили события 23 сентября. Перед происшествием Соседов выходил в холл, общался с администратором и курил на улице. Затем, идя по ступенькам, он потерял равновесие и рухнул.

Сотрудники отеля поспешили к нему и вызвали скорую. Владелец гостиницы Тамерлан Караев сообщил, что медики приехали сразу.

Расследование также опровергло предположения о задержке бригады медиков: камеры внутри здания показывали время с отставанием на час. Через 12 минут после падения работники начали оказывать критику помощь, а затем вынесли его на носилках к машине скорой.

Ранее у погибшего критика обнаружили две квартиры стоимостью 100 миллионов рублей.