Певец Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье

Mash: Буйнов сбил пенсионерку на зебре в Подмосковье, пострадавшая в больнице

Советский и российский музыкант Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канала Mash .

Авария произошла около 18:00 в Наро-Фоминском округе. Артист находился за рулем внедорожника Lexus LX 570 и наехал на 61-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по зебре.

«Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок», — добавил источник канала.

По их данным, за прошлый год Буйнов нарушил ПДД 32 раза.

Администратор певца Елена Козырь сообщила 360.ru, что не знает о случившемся.

«У меня вообще нет никаких слов на эту тему, я об этом не читала. Я не знаю, я живу в Москве, понятия не имею. <…> Я вообще не в курсе», — сказала она.

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