«Не может встать и болит все тело»: сын сбитой Буйновым пенсионерки сообщил о состоянии матери

Сын пострадавшей в ДТП с Буйновым пенсионерки рассказал о состоянии матери

Попавшая под машину певца Александра Буйнова подмосковная пенсионерка угодила в отделение травматологии Одинцовской областной больницы, где врачи проводят обследование. Самостоятельно встать на ноги пострадавшая пока не может. Об этом 360.ru рассказал сын пенсионерки Александр Князев.

Он пояснил, что забравшие с места аварии маму сотрудники скорой помощи предварительно диагностировали у нее сотрясение мозга, а также переломы ног и ребер.

«Пока она лежит. Любые попытки встать провоцируют головокружение и рвоту. У нее очень сильно болит тело и нога», — заявил Князев.

Сын пенсионерки добавил, что врачи назначили дополнительное обследование коленной чашечки правой ноги, посчитав, что там могли разорваться связки. Если диагноз подтвердится, то женщине потребуется операция.

Князев добавил, что Буйнов, несмотря на свои заявления о готовности оказать помощь, на связь с ним не выходил.

Певец Александр Буйнов за рулем своего Jeep сбил переходившую по пешеходному переходу пенсионерку в Наро-Фоминском городском округе вечером в минувшую среду, 26 февраля. Пострадавшую увезли в больницу для оказания помощи.

Артист публично признал свою вину только на следующий день, сообщив об аварии в своем Telegram-канале. Буйнов принес извинения пострадавшей и пообещал, что она получит необходимую медицинскую помощь и поддержку.