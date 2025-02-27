Буйнов пообещал помочь в лечении пострадавшей в ДТП

Буйнов: пострадавшей в ДТП окажут всю необходимую помощь с моей стороны

Певец Александр Буйнов пообещал оказать необходимую помощь в лечении пострадавшей в аварии с его участием пенсионерки. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Вчера вечером произошёл дорожный инцидент. Пострадавшей Алле Николаевне с моей стороны окажут необходимую медицинскую помощь и поддержку. Я искренне приношу свои извинения пострадавшей», — написал певец.

Буйнов поблагодарил медработников и сотрудников ГИБДД, которые максимально быстро приехали на место аварии и оказали помощь пенсионерке.

Пострадавшая в аварии женщина при этом рассказала 360.ru, что находится в больнице и чувствует себя плохо.

«Пока идет обследование, не знаю полный характер травм. Я переходила дорогу по пешеходному переходу, водитель наехал на меня», — заявила она.

Сын пенсионерки Алексей добавил, что мать в момент с ДТП перешла половину дороги, после чего ее ударила машина.

«Денег и помощи нам не предлагали, никакой связи от Буйнова нет. Я весь день с мамой, не было ни звонков, ни визитов. Звонили только СМИ и полиция», — заключил мужчина.

Певец находился за рулем автомобиля Lexus LX 570, когда наехал на 61-летнюю женщину в Московской области. Пенсионерка в тот момент переходила дорогу по зебре. В результате аварии она получила травму.