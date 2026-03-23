«Жила в этом горе». Симоньян расплакалась при рассказе о последнем годе Кеосаяна

Продюсер Тигран Кеосаян фактически умер задолго до того, как остановилось его сердце, но даже спустя много месяцев вдова Маргарита Симоньян чувствует его присутствие. Она рассказала об этом Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» .

Симоньян вспомнила, что происходило в последние месяцы перед смертью Кеосаяна. Диагноз ей сообщили 1 сентября 2025 года, к концу месяца муж умер. Однако вдова считает, что фактически он ушел из жизни 21 декабря 2024 года, когда впал в кому — врачи сразу сказали, что его мозг полностью уничтожен.

«В тот момент когда физически ушло его тело, я уже девять месяцев жила в этом горе. <…> Я христианка, мы с Тиграном христиане. Я чувствую, что он рядом. Я его чувствую постоянно. Мне кажется, он нам отвечает», — сказала она.

Несмотря на осознание произошедшего, она ходила к нему в палату, читала стихи, пересказывала новости, молилась. Иногда Кеосаян открывал глаза. Симоньян призналась, что ей не хватает этих моментов.

На оставленные мужем деньги она учредила премию Кеосаяна. Кроме того, Симоньян посвятит ему новую книгу.