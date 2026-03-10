Бойцу, 68 дней державшему позиции у Гришино, вручат премию Кеосаяна

Герой России Сергей Ярашев, который 68 дней в одиночку удерживал позиции у Гришино на Красноармейском направлении, получит премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале .

Военный, которому только 21 год, в составе штурмовой группы занял заданный рубеж, а затем остался там один и отбил многочисленные контратаки. Боеприпасы, мины и продовольствие ему доставляли коптерами.

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Ярашев выполнил все поставленные задачи, после чего его эвакуировали, а ВС России продвинулись дальше. Сейчас боец проходит лечение в больнице. Из-за тяжелых травм врачи ампутировали ему обе ступни.

«Восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами», — написала Симоньян.

Ранее главный редактор RT увеличила сумму премии имени Кеосаяна до трех миллионов рублей и поровну разделила ее между всеми, кто участвовал в спасении ребенка, выпавшего с 10-го этажа в Санкт-Петербурге.