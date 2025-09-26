Умер Тигран Кеосаян

В ночь на 26 сентября на 60-м году жизни скончался находившийся в коме телеведущий и кинорежиссер Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его супруга, журналистка Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», — написала она.

Кеосаян пережил клиническую смерть в декабре 2024 года, после чего впал в кому. По словам Симоньян, у ее мужа давно было очень больное сердце. В прошлом режиссер перенес два инфаркта, ему установили семь стентов.

В апреле 2025-го Кеосаян начал реагировать на речь и сжимать пальцы. Однако дальнейшей положительной динамики не последовало.