Жена актера Юрия Борисова отреагировала на рекламу банка спермы с его лицом

Супруга российского актера Юрия Борисова Анна Шевчук отреагировала на появление рекламного баннера банка спермы в Лос-Анджелесе, где изображен ее муж. Свое мнение она высказала в соцсетях.

По словам актрисы, Борисов не является лицом ни одной компании ни в одной стране мира.

Рекламный баннер, на котором разместили фотографию российского актера, появился после успешной премьеры фильмы «Анора» в США. Компания зазывала американок, желающих, чтобы их дети выглядели как Борисов, воспользоваться ее услугами.

Ранее Юрия Борисова номинировали на главную кинопремию Великобритании BAFTA, причем он оказался вторым российским актером после Иннокентия Смоктуновского, которого номинировали на нее за «Гамлета» в 1966 году.

При этом Борисова обошли на американской кинопремии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», которую отдали актеру Кирану Калкину.