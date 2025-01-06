Актер Юра Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в «Аноре»

Российский актер Юра Борисов не поучил премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора». Об этом сообщило Variety .

Победителем в номинации «лучшая мужская роль второго плана» стал американец Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль». Помимо Борисова, на эту награду претендовали артисты Джереми Стронг, Дензел Вашингтон, Гай Пирс и Эдвард Нортон.

Премию за лучший сценарий получил Питер Строан, наградой за лучшую мужскую роль в драматическом сериале удостоили Хироюки Санаду.

Фильм «Анора», в котором сыграл Борисов», показывает историю о секс-работнице и ее безумных любовных отношениях с сыном олигарха. В российский прокат кинолента вышла в октябре.

Британская кинопремия BAFTA включила Юрия Борисова и актера Марка Эйдельштейна в лонг-лист номинации «лучшая мужская роль второго плана». Церемония награждения победителей состоится 16 февраля, сообщил RT..