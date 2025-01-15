Юру Борисова номинировали на премию BAFTA за роль в «Аноре»

Российского актера Юру Борисова номинировали на главную кинопремию Великобритании BAFTA. Короткий список кандидатов огласили на YouTube-канале премии.
Борисов может получить статуэтку в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора», который снял американский режиссер Шон Бэйкер. Ленту считают одним из главных кандидатов на премию «Оскар» в этом году.
В конце 2024 года российский артист стал объектом пристального внимания зрителей и журналистов из-за сыгранного им обаятельного русского бандита.
Критик Александр Шпагин ранее напомнил об элементе давления на жюри «Оскара» и усомнился в том, что Юра Борисов получит главную американскую кинонаграду, но заметил, что у артиста хорошие шансы на признание. Он также спрогнозировал большой успех фильма «Анора».
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