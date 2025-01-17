Звезда «Аноры» Юрий Борисов стал лицом банка спермы в США

Американский банк спермы разместил на своем рекламном баннере фотографию российского актеры Юрия Борисова, получившего известность в США благодаря фильму «Анора». Видеозапись с улиц Лос-Анджелеса опубликовали пользователи соцсети X .

На рекламном баннере банка спермы Cryobank изображен российский актер, призывающий американок воспользоваться услугами компании.

«Хочешь, чтобы твой малыш выглядел как Юра Борисов из „Аноры“? Мы здесь, чтобы помочь тебе!» — гласит надпись.

Неизвестно, знает ли Борисов о том, что его фотографию использовали в рекламе американской компании. Также под вопросом, сколько таких баннеров всего разместили в Лос-Анджелесе.

Помимо этого, нет информации, что Борисов обращался в этот банк спермы.

Ранее кинокритик Александр Шпагин признался, что «Анора» произвела на него сильное впечатление, но так и не понял, почему широкую популярность получил Юра Борисов. На его взгляд, большее признание заслужил актер Марк Эйдельштейн.