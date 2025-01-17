Звезда «Аноры» Юрий Борисов стал лицом банка спермы в США
Американский банк спермы разместил на своем рекламном баннере фотографию российского актеры Юрия Борисова, получившего известность в США благодаря фильму «Анора». Видеозапись с улиц Лос-Анджелеса опубликовали пользователи соцсети X.
На рекламном баннере банка спермы Cryobank изображен российский актер, призывающий американок воспользоваться услугами компании.
«Хочешь, чтобы твой малыш выглядел как Юра Борисов из „Аноры“? Мы здесь, чтобы помочь тебе!» — гласит надпись.
Неизвестно, знает ли Борисов о том, что его фотографию использовали в рекламе американской компании. Также под вопросом, сколько таких баннеров всего разместили в Лос-Анджелесе.
Помимо этого, нет информации, что Борисов обращался в этот банк спермы.
Ранее кинокритик Александр Шпагин признался, что «Анора» произвела на него сильное впечатление, но так и не понял, почему широкую популярность получил Юра Борисов. На его взгляд, большее признание заслужил актер Марк Эйдельштейн.