Ждет возвращения отца? Дочь Михаила Ефремова приехала к его дому в центре Москвы

Дочь Михаила Ефремова Вера приехала к дому артиста на Плотниковом переулке в центре Москвы. От общения с журналистами 20-летняя девушка отказалась.

«Выйдите, пожалуйста, все из дома на улицу», — сказала дочь артиста, увидев представителей прессы в подъезде.

Также Вера ушла от ответа на вопрос, приедет ли ее отец в квартиру по этому адресу в ближайшее время.

Ранее адвокат актера Юрий Падалко опроверг, что Ефремова вывезли из колонии в Белгородской области на реанимобиле. Он назвал эти сообщения фейком.

Однако проблемы со здоровьем у артиста действительно есть. Вернувшись в Москву, он пройдет обследование. У знаменитости выявили легочное заболевание, которое усугубилось во время отбывания наказания.

В тюрьме Ефремов находился около пяти лет. Его приговорили к лишению свободы за пьяное ДТП, в котором погиб человек.