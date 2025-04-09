Адвокат Ефремова опроверг, что артиста вывезли из колонии на реанимобиле

Сообщения о том, что Михаила Ефремова заберут из колонии на реанимобиле, были ложными. Об этом адвокат артиста Юрий Падалко сообщил 360.ru.

«Я не знаю, откуда взялся этот реанимобиль. Естественно, это был фейк», — сказал он.

Ранее стало известно, что Ефремов тайно вышел на свободу. Он отбыл из белгородской колонии по месту своей регистрации, в Москву.

В ближайшее время возвращаться к съемкам артист не планирует. Сначала ему предстоит решить проблемы со здоровьем: знаменитость страдает от легочного заболевания. В столице Ефремов пройдет обследование.

Тюремное заключение актера продлилось около пяти лет. Он отбывал наказание за пьяное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.