«Ждет возмездие». Адвокат оценил скандальные угрозы Разина в адрес Шамана и Алсу

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил Шаману, Алсу, Эмину Агаларову и другим артистам судом и закрытием границ за несогласованное с ним выступление на концерте памяти Юрия Шатунова. Звездный адвокат Сергей Жорин заявил Пятому каналу , что артистов не станут наказывать.

«Разин хочет оказать воздействие, чтобы при использовании хитов „Ласкового мая“ у него спрашивали разрешение и, наверное, отчисляли какие-то гонорары, несмотря на те решения судов, которые признали правообладателем не Разина, а непосредственно Юрия Шатунова», — сказал он.

Жорин успокоил артистов — ни о каких задержаниях в аэропортах речи быть не может. Даже если бы они нарушили авторское право, это не считалось бы уголовным преступлением. Адвокат добавил, что в любом случае, музыканты не понесут ответственность за исполнение песен Шатунова. Досудебные претензии, по его мнению, следовало направить организаторам выступления.

Скандал разгорелся после концерта по случаю 50-летия со дня рождения Шатунова, который прошел в Москве в октябре 2023 года. В январе 2025 года Разин сообщил, что направил досудебные претензии артистам, которые без согласования с продюсером исполнили песни «Ласкового мая». Среди адресатов — Алсу, Денис Клявер, Шаман, Эмин Агаларов, Александр Панайотов, группа «Дискотека авария» и другие.

«Не рискуйте, чтобы вы были задержаны в аэропорту любого заграничного государства, чтобы вас не объявляли в розыск. <…> Всех, кто был замешан в присвоении собственности группы „Ласковый май“, ждет возмездие», — говорил Разин.