«Дырку от бублика, а не права». Разина предложили признать иноагентом

Общественное движение «Ветераны России» попросило проверить продюсера Андрея Разина на предмет финансирования ВСУ и признать его иностранным агентом. Обращение организация направила в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Минюст, рассказал 360.ru председатель движения и доброволец СВО Ильдар Резяпов.

Запросы в российские ведомства участники движения отправили после угроз Разина в адрес семьи Юрия Шатунова.

«Разин, угрожая семье покойного артиста, дошел до того, что вдове прямым текстом говорит, что она может очень сильно пострадать. Дырку от бублика получит, а не права на песни. Сбежал в США? Ну вот и сиди там! Я уверен, что его необходимо признать иностранным агентом и проверить на финансирование ВСУ», — заявил Резяпов.

Он отметил, что движение «Ветераны России» готово оказать всю необходимую помощь семье Шатунова, если продюсер снова попытается посягать на их имущество.

По данным Telegram-канала Shot, Разин скрывается от судебных приставов из-за долга в размере более миллиона рублей. Продюсер после начала СВО распродал свою недвижимость в России и переехал жить в США, оттуда он продолжил судиться с родственниками Юрия Шатунова.

Ранее Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск вдовы и детей певца к продюсеру Андрею Разину и передал им исключительные права на 23 песни музыканта.