Экс-участник «Ласкового мая» обвинил продюсера группы в травле и угрозах

Певец Серков обвинил экс-продюсера «Ласкового мая» Разина в буллинге и угрозах

Фото: РИА «Новости»

Певец Сергей Серков пожаловался на экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. По его словам, тот проявлял агрессию и угрожал бывшему участнику группы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Серков рассказал, что Разин в публичных заявлениях обзывал певца и обливал грязью. По заявлениям бывшего продюсера, музыкант никогда не числился в группе по документам и никакого отношения к «Ласковому маю» не имел.

Певец добавил, что Разин обзванивал концертные площадки и требовал от организаторов отменить выступления музыканта, угрожая судом. Кроме того, оба уже оспаривают права на хиты группы, в том числе и на песню «Седая ночь», за которую до сих пор также бьется и семья покойного участника коллектива Юрия Шатунова.

Ранее экс-продюсер «Ласкового мая» рассказал о своем уникальном способе поддерживать здоровье артистов во время долгих гастролей. Благодаря этому рецепту музыкальный коллектив не болел на протяжении пяти лет

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