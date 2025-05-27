«Здравия желаю!» Калюжный записал первое видео после ухода в армию

Ушедший на службу в армию актер Калюжный рассказал, что с ним все хорошо

Актер Глеб Калюжный после отправки в армию записал ролик для фанатов. На видео он с юмором сообщил, что с ним все хорошо и продемонстрировал военную форму. Видеозапись появилась в распоряжении 360.ru.

«Здравия желаю, товарищ Калюжный! Все хорошо» — отметил звезда сериала «Вампиры средней полосы».

К военкомату в Москве Калюжный подъехал на черном авто Mercedes-Benz G-Class. Когда он вышел из машины, зазвучала песня из сериала «Солдаты».

Генеральный продюсер ГКС-МЕДИА Григорий Сухов рассказал, что актер решил отложить учебу, чтобы пройти службу в армии.

По его словам, Калюжный окончательно утвердился в своем выборе, когда снялся в патриотическом фильме «Малыш», действия которой происходят на Донбассе. По сюжету главный герой — 18-летний рэпер из Донецка — вступил в отряд добровольцев, чтобы спасти жизнь матери.