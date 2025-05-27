«Мужественный стержень присутствует». Как Глеба Калюжного проводили в армию

Продюсер Сухов: Калюжный приехал к призывному пункту в отличном настроении

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» и фильма «Красный шелк» Глеб Калюжный отдал лейтенанту паспорт в призывном пункте в Москве и отправился служить в армию. Об этом 360.ru заявил генеральный продюсер ГКС-МЕДИА Григорий Сухов.

Он отметил, что к призывному пункту подъехали родственники и друзья актера, которые проводили его в армию.

«Настроение боевое, у Глеба мужественный стержень присутствует, готов ко всем тяготам и лишениям воинской службы», — отметил Сухов.

Продюсер добавил, что артист сам принял решение о прохождение военной службы.

«После съемок в фильме „Малыш“ на Донбассе этот выбор укоренился уже железобетонно. Поэтому Глеб закрыл вопросы по учебе и продолжит ее после службы в армии», — подчеркнул он.

Ранее в Сети появились сообщения, что Калюжный прибыл к призывному пункту на черном «гелике». Когда машина подъехала к месту сбора, заиграла песня из сериала «Солдаты».