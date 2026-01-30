Заседание суда по делу Гуфа перенесли на 3 февраля

Утром 30 января рэпер Гуф (Алексей Долматов) приехал на заседание суда в Наро-Фоминске, но покинул здание спустя 20 минут, заседание перенесли на 3 февраля. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как артист отошел от здания суда, сел в автомобиль и уехал. Потерпевший от любых комментариев по делу отказался.

Суд рассматривает дело Гуфа о грабеже в сауне в Апрелевке. По судебным материалам, 23 октября 2024 года Долматов и его знакомый Геворк Саруханян подрались с другим посетителем заведения и забрали у него iPhone 14 Pro. Гуфа отпустили под подписку о невыезде.

Ранее судебные приставы потребовали взыскать с Долматова 12 тысяч рублей за неуплату штрафов ГИБДД. Гуф перестал оплачивать нарушения правил дорожного движения с сентября 2025 года. Среди них проезд по платным дорогам, превышение скорости и другие. Против артиста завели 14 исполнительных производств.