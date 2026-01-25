С Гуфа принудительно взыщут штрафы ГАИ

Судебные приставы требуют взыскать с рэпера Алексея Долматова (Гуфа) 12 тысяч рублей штрафов ГИБДД. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС .

С сентября 2025 года Гуф перестал оплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения. Среди них — превышение скорости, проезд по платным дорогам и другие.

По материалам, которые поступили приставам от Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве с 12 по 19 января 2026 года, в отношении музыканта было возбуждено 14 исполнительных производств. Общая сумма задолженности составляет 12 тысяч рублей.

При этом, по данным телеграм-канала Shot, рэпер Гуф уже почти три года не платит штрафы за нарушение ПДД, хотя обещал сделать это несколько месяцев назад.

«Хип-хоп-дебошир не платит по штрафам, которые тянутся с августа 2023 года. Среди нарушений — превышение скорости, проезд по платным дорогам (в том числе трассе М-12 и столичному проспекту Багратиона) и многое другое», — сообщили журналисты.

Ранее Гуф приехал в суд в Наро-Фоминске по делу о грабеже в сауне в Апрелевке. По материалам дела, 23 октября 2024 года Долматов и его друг Геворк Саруханян подрались с другим посетителем и забрали у него iPhone 14 Pro. Рэпера отпустили под подписку о невыезде.