Рэпер Гуф не признал вину по делу о грабеже в сауне

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) приехал в суд в Наро-Фоминске по делу о грабеже в сауне в Апрелевке. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

По материалам дела, 23 октября 2024 года Долматов и его приятель Геворк Саруханян повздорили с другим посетителем сауны, избили его и забрали iPhone 14 Pro. Рэпера отпустили под подписку о невыезде.

При этом надлежащим поведением артист не стал отличаться и после этого — спустя год его оштрафовали на пять тысяч рублей за отказ пройти медосвидетельствование на наркотики.

Сам Долматов не признал вину в суде. Потерпевший на заседание не явился. В итоге рассмотрение дела перенесли на 30 января.

Тем временем в Екатеринбурге к реальному сроку приговорили бывшую девушку Гуфа — участницу «Дома-2» Яну Макарову, которая обманом выманила у другого экс-возлюбленного 23 миллиона рублей.