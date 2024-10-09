Принимавшие участие в скандальных «Белых вечеринках» американского рэпера и продюсера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) попали в прямую зависимость от собранного на них компромата. После этого они начали продвигать различные нарративы по международной повестке, включая Украину. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В качестве примера она привела американского актера Эштона Катчера и британскую певицу Келли Осборн, выступивших за ужесточение санкций против России и поддержавших киевский режим.

«Это какая-то странная, удивительная связь. <…> И это только те примеры, когда все это шло буквально стык в стык», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД напомнила, что в обвинительном заключении прокуратуры США говорится, что Пи Дидди требовал, чтобы все вечеринки снимали на видео, а полученные кадры использовались для шантажа. При этом участниками мероприятий были представители не только американского, но и мирового шоу-бизнеса.

«Через систему своих аккаунтов под давлением определенных сил они разгоняли в том числе и информацию, связанную с международными отношениями, манипулируя общественным мнением и фокусируя внимание общественности на тех или иных вопросах с нужным ракурсом», — отметила Захарова.

По данным обвинительного заключения, организацией «Белых вечеринок» занималась принадлежащая Пи Дидди компания Combs Enterprise. Закрытые мероприятия проводили в отелях и ночных клубах по всему миру, а также в домах, принадлежащих продюсеру.

На мероприятия привлекали как сотрудниц эскорта, так и молодых девушек. Всех их опаивали или накачивали наркотиками, а после заставляли участвовать в многодневных сексуальных оргиях с гостями вечеринок.

Суд арестовал Пи Дидди 16 сентября и поместил в центр содержания в Бруклине, куда обычно отправляют известных людей. Там организован усиленный надзор, чтобы звезды не решились на суицид. Рэпер своей вины не признал и объявил голодовку.