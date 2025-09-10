«Потеряла связь с реальностью». Пугачеву осудили за «исповедальное» интервью
Политик Зайцев: Пугачева в интервью показала, что потеряла связь с реальностью
Певица Алла Пугачева в интервью иноагенту Катерине Гордеевой* продемонстрировала миру свое истинное отношение к людям, которые сделали ее знаменитой. Об этом 360.ru заявил политик, общественный деятель Сергей Зайцев.
«Когда человек, который столько лет купался в лучах славы, получал народную любовь и колоссальные доходы благодаря России, вдруг заявляет, что его „предала родина“, это за гранью понимания!» — отметил он.
По его словам, обвинениями в адрес России и самим фактом интервью иноагенту артистка показала свое пренебрежение по отношению к соотечественникам. Зайцев напомнил, что певица молчала, когда ее муж Максим Галкин* открыто поливал грязью российскую армию, а потом сбежала из страны.
Пугачева выбрала для своего «исповедального» интервью площадку иноагента. Это само по себе красноречивее любых слов. Это четкий сигнал: ее место — среди тех, кто бежал из страны, кто занимается антироссийской пропагандой.
Сергей Зайцев
Политик, общественный деятель, политтехнолог
Политолог выразил мнение, что певица «давно потеряла связь с реальностью» и «никому не нужна» за рубежом.
*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов в России.