«Потеряла связь с реальностью». Пугачеву осудили за «исповедальное» интервью

Певица Алла Пугачева в интервью иноагенту Катерине Гордеевой* продемонстрировала миру свое истинное отношение к людям, которые сделали ее знаменитой. Об этом 360.ru заявил политик, общественный деятель Сергей Зайцев.

«Когда человек, который столько лет купался в лучах славы, получал народную любовь и колоссальные доходы благодаря России, вдруг заявляет, что его „предала родина“, это за гранью понимания!» — отметил он.

По его словам, обвинениями в адрес России и самим фактом интервью иноагенту артистка показала свое пренебрежение по отношению к соотечественникам. Зайцев напомнил, что певица молчала, когда ее муж Максим Галкин* открыто поливал грязью российскую армию, а потом сбежала из страны.