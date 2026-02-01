«За секунды он отекает». Тодоренко чуть не потеряла сына на Бали

Телеведущая Тодоренко рассказала, как на Бали ее сын сильно отек из-за аллергии

Трехлетний сын Регины Тодоренко и Влада Топалова на Бали перенес тяжелую аллергическую реакцию. Телеведущая рассказала об этом случае в телеграм-канале .

Семья приехала на курорт всем составом, чтобы участвовать в проекте «Ставка на любовь». В машине по пути на съемочную площадку мальчик пожаловался матери на боль в животе и сильно потер глаза.

«Я прошу убрать ручки, обхватываю его голову и вижу, как за секунды он отекает: нос, глаза, лоб — все распирает изнутри. До локации еще 30 минут. По пути ни одной аптеки», — рассказала Тодоренко.

Доехав до места, она показала больного сына врачу и пошла готовиться к съемкам. Состояние мальчика удалось стабилизировать. Отек вызвала аллергическая реакция на укус насекомого.

В сентябре Тодоренко родила в США третьего сына. Во время беременности телеведущая шокировала подписчиков танцами в бикини и многочисленными поездками по миру.