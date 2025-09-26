Регина Тодоренко родила третьего ребенка в США

Третьи роды телеведущей Регины Тодоренко прошли в частной клинике в США. Об этом сообщил Super .

По информации издания, знаменитость рожала в Майами в той же больнице, где в 2022 году на свет появился ее второй сын Мирослав.

Стоимость родов в этом медицинском учреждении начинается с шести тысяч долларов. Самый высокий тариф с индивидуальным набором услуг обойдется в 100 тысяч долларов.

В любом пакете сотрудники клиники берут на себя задачи по оформлению документов новорожденного, в том числе американского паспорта.

Ранее стало известно, что Регину Тодоренко раскритиковали за видео с танцами в бикини, когда звезда еще была беременна. Подписчики обвинили ведущую в бездумном следовании моде и осудили за публичное оголение.