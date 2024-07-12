«Непонятно, для чего работаем». Тодоренко пожаловалась на усталость и улетела из России
Телеведущая Тодоренко призналась, что улетела с мужем и детьми на Мальдивы
Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов улетели в отпуск с детьми. Об этом блогер рассказала в социальной сети Instagram*.
Тодоренко недавно вернулась из длительной командировки в Китай. По ее словам, она еще не успела адаптироваться, как ей вновь пришлось лететь за границу.
«У меня, честно, не было сил куда-либо отправляться после командировки. Непонятно, для чего и для кого тогда мы с мужем работаем, если после работы лежим как овощи», — призналась она.
Тодоренко подчеркнула, что, несмотря на усталость, все же отправилась на отдых ради детей.
«Семья — самый большой для нас мотиватор! Поэтому было решено отправиться на Мальдивы», — поделилась артистка.
Недавно Тодоренко рассказала о завещании, которое составил Топалов. По словам телеведущей, сначала она испугалась до обморока, но потом поняла его мотивы.
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