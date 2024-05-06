«Вызывает омерзение». Прохор Шаляпин призвал россиян забыть Аллу Пугачеву | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 19:10 «Вызывает омерзение». Прохор Шаляпин призвал россиян забыть Аллу Пугачеву Прохор Шаляпин назвал певицу Пугачеву наглой теткой и призвал россиян забыть ее Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

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Певец Прохор Шаляпин считает, что россиянам нужно забыть о «наглой тетке» Алле Пугачевой. Такое мнение он высказал в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Примадонна уже два года живет за рубежом. Тем не менее она следит за происходящим на российской эстраде. Например, она назвала своих фаворитов среди участников шоу «Голос» — Георгия Русских и Анастасию Садковскую.

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Это крайне возмутило Шаляпина. Он заявил, что Пугачева специально выбрала тех, кто не выиграл конкурс. Более того, ее мнение уже никому не интересно.

«Уже надо забыть о ней. Об этой тетке наглой! Пусть сидят себе. Все получили. Все потеряли. Все! Следующая страница истории», — сказал Шаляпин.

Как и певец Юрий Лоза, артист призвал не только забыть о примадонне, но перестать следить за ее жизнью.

«У меня только омерзение вызывает все это, честно говоря, сколько можно? Хочется уже, чтобы сменили пластинку, перестали о ней писать и оставили в покое. Уехала. Пусть! Бог с ней. Пусть сидит, и не трогайте ее», — заявил певец.

Критик Евгений Бабичев назвал похвалу Садковской от Пугачевой клеймом, а не благословением. По его мнению, авторитет примадонны подорвали многочисленные скандалы.