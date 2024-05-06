Критик назвал похвалу Садковской от Пугачевой клеймом | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 18:42 Критик назвал похвалу Садковской от Пугачевой клеймом Критик Бабичев: певица Пугачева зря похвалила финалистку шоу «Голос» Садковскую РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева высоко оценила исполнение своей песни «Мимоходом» финалисткой шоу «Голос» Анастасией Садковской. Критик Евгений Бабичев в интервью порталу News.ru назвал эту похвалу «клеймом».

Критик пояснил, что примадонне было легко оценить именно свою композицию. Ведь когда она записывала эту песню, то сама испытывала определенные чувства.

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«Пугачевой, естественно, легче оценить исполнение своей песни другим человеком, нежели любой другой песни. Когда ты записывал этот материал, ты проживал какие-то эмоции, сам придумал, как петь эту песню», — сказал критик.

При этом Бабичев считает, что авторитет Пугачевой сегодня подорван многочисленными скандалами. Поэтому похвалу от нее уже нельзя считать благословением, как раньше. Сегодня это скорее клеймо.

Критик добавил лично ему в исполнении Садковской не хватило выплеска эмоций в припевах. При этом, по его словам, версия Садковской звучала абсолютно современно.