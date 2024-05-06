«Кто они такие для России?!» Лоза высказался о Галкине и Пугачевой | 360°

06 мая 2024, 13:20
«Кто они такие для России?!» Лоза высказался о Галкине и Пугачевой
Певец Лоза раскритиковал юмориста Галкина за песни на украинском языке
Певец Юрий Лоза жестко высказался о шоумене Максиме Галкине* после его выступлений с песнями на украинском языке. Он дал комментарий изданию «Аргументы и факты».
Недавно Галкин* устроил концерт, исполнив песни на украинском языке. Он надел на голову традиционный венок. До этого он также опубликовал пост на украинском языке в своих социальных сетях, в котором, как отметили комментаторы, допустил около десяти ошибок.
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Лоза считает, что юморист уже не может быть интересен россиянам. Супруг примадонны полностью ассимилировался в новой стране.
«Да какая разница, что он там поет. Он гражданин Израиля! Сколько можно вам это объяснять, я не пойму! Почему вы воспринимаете его до сих пор как бывшего соплеменника?!» — заявил певец.
Он призвал обратить внимание на талантливых артистов, оставшихся в стране.
«Галкин* и Пугачева уехали — ничего не изменилось! Кто они такие для России?! Баба с возу, кобыле легче», — высказался Лоза.
Ранее звезда «9 роты» Сослан Фидаров высмеял Галкина* и отметил, что не воспринимает его высказывания всерьез. Артист заявил, что супруг Пугачевой — герой только у себя в соцсети.
* Признан иностранным агентом на территории России.
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