«Кто они такие для России?!» Лоза высказался о Галкине и Пугачевой | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 13:20 «Кто они такие для России?!» Лоза высказался о Галкине и Пугачевой Певец Лоза раскритиковал юмориста Галкина за песни на украинском языке Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певец Юрий Лоза жестко высказался о шоумене Максиме Галкине* после его выступлений с песнями на украинском языке. Он дал комментарий изданию «Аргументы и факты».

Недавно Галкин* устроил концерт, исполнив песни на украинском языке. Он надел на голову традиционный венок. До этого он также опубликовал пост на украинском языке в своих социальных сетях, в котором, как отметили комментаторы, допустил около десяти ошибок.

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Лоза считает, что юморист уже не может быть интересен россиянам. Супруг примадонны полностью ассимилировался в новой стране.

«Да какая разница, что он там поет. Он гражданин Израиля! Сколько можно вам это объяснять, я не пойму! Почему вы воспринимаете его до сих пор как бывшего соплеменника?!» — заявил певец.

Он призвал обратить внимание на талантливых артистов, оставшихся в стране.

«Галкин* и Пугачева уехали — ничего не изменилось! Кто они такие для России?! Баба с возу, кобыле легче», — высказался Лоза.

Ранее звезда «9 роты» Сослан Фидаров высмеял Галкина* и отметил, что не воспринимает его высказывания всерьез. Артист заявил, что супруг Пугачевой — герой только у себя в соцсети.

* Признан иностранным агентом на территории России.