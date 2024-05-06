«Хватит сил уйти?» Михайлов вновь обратился к Пугачевой | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 11:42 «Хватит сил уйти?» Михайлов вновь обратился к Пугачевой Певец Михайлов продолжил полемику с оскорбившей его артисткой Пугачевой РИА «Новости»

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Певец Стас Михайлов неожиданно вновь вернулся к полемике с оскорбившей его артисткой Аллой Пугачевой. Он обратился к ней во время своего концерта. Его слова передал телеканал НТВ.

Выступление Михайлова было приурочено к его дню рождения: артисту исполнилось 55 лет. В зале собрались 11 тысяч человек, в том числе родители певца. Он посетовал на то, что им пришлось прочитать о сыне в новостях, имея в виду недавний скандал с примадонной.

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Сказав это, Михайлов внезапно вновь обратился к Пугачевой. Он подчеркнул, что слова коллеги его не задевают.

«То, что она испытывает, — это ее личное, то, с чем она закончит свою жизнь. Мне кажется, всегда достойно умение уйти. Вот меня всегда спрашивают: „У тебя хватит сил уйти?“ Если я не смогу петь, так зачем я буду стоять на сцене? Надо найти в себе силы не обвинять кого-то, просто сказать себе: „Все, спасибо“», — сказал певец.

Артисты публично поругались в марте. Тогда Михайлов заявил, что уехавшие звезды вернутся в Россию на коленях. Пугачева же записала в ответ язвительное видео, пожаловавшись, что склониться у нее уже не получится из-за старости, да и вообще «нормальные люди туда возвращаться не собираются».