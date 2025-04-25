«Все в порядке». Регина Дубовицкая опровергла слухи о своей болезни

Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая опровергла слухи о болезни, успокоив коллег, что с ней все в порядке. Об этом сообщил Kp.ru .

Блогеров, коллег и поклонников Дубовицкой на днях встревожила фотография, опубликованная юмористом Сергеем Дроботенко в соцсетях. На ней ведущая предстала без грима, снимок не был обработан фильтрами, ракурс никто специально не выбирал, а свет неудачно падал. Многие решили, что артистка больна. При этом коллеги Дубовицкой рассказали, что она привыкла к подобной реакции.

«И спешит успокоить — все в порядке, она не болеет, не волнуйтесь», — заявили они изданию.

Коллеги ведущей также отметили, что сейчас почему-то стало «диковинкой», если актриса или телеведущая «выбирает зрелость без уколов красоты или пластики». Дубовицкой уже 81 год, но она сохранила живой острый ум, держит вес в норме, а морщины будут у всех с возрастом, если естественно стареть.

Как пояснил изданию пластический хирург Иван Володченков, Дубовицкая долгое время не делала никаких инвазивных процедур на лице. В таком возрасте даже легкие косметологические инъекции могут участить сердечный ритм или сбить артериальное давление.

Ведущая «Аншлага» вместе со своим мужем, физиком Юрием Айвазяном, ведут правильный образ жизни и следят за здоровьем. Артистка полна энергии, продолжает вести программу, причем не только со «старой гвардией», но и ищет молодых артистов.

В феврале Дубовицкая впервые появилась на публике после длительного перерыва, причем поклонники заметили, что она похудела и тщательно следит за собой.

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