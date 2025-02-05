Изменившаяся Дубовицкая впервые за долгое время вышла в свет

Телеведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая появилась на публике после длительного перерыва и приняла участие в светском мероприятии. Внешний вид знаменитости шокировал фанатов, сообщил сайт «7Дней.ru» .

Во время мероприятия 81-летняя ведущая призналась, что тесно дружит с актрисой Кларой Новиковой. Она назвала ее удивительной женщиной.

«Она, если найдет интересную тряпку, то обязательно расскажет, в каком магазине», — рассказала Дубовицкая.

Поклонники бессменной ведущей «Аншлага» обратили внимание, что знаменитость похудела и тщательно следит за собой.

Ранее впервые за долгое время на связь вышла певица и телеведущая Анна Седокова. Она записала для поклонников видеообращение, в котором рассказала о своем состоянии. Артистка сообщила, что с трудом пришла в себя после смерти бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. Седокова добавила, что планирует продолжить писать и исполнять песни, а также пообещала возобновить концертную деятельность.