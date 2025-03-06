Кожа да кости. Как звезды российского шоубиза изнуряли себя диетами

Не секрет, что многим звездам российского шоу-бизнеса пришлось поработать над фигурой, чтобы попасть в эфиры телеканалов и приобрести заветную популярность среди зрителей. Однако далеко не у всех селебрити похудение было безопасным и полезным, а некоторые из них в погоне за худобой довели себя до критического состояния.

Ксения Бородина Телеведущую Ксению Бородину называли «символом стройности любой ценой» в 2010-х годах. Звезда, которая много лет была бессменной ведущей реалити-шоу «Дом-2», с особым рвением начала худеть после рождения первой дочери Маруси в 2009 году. Она использовала все известные (и порой небезопасные) методы похудения — изнуряющие тренировки в спортзале и жесткие диеты, например «огуречную», когда люди не питаются почти ничем, кроме воды и огурцов. Своей цели Бородина добилась и стала весить 46 килограммов при росте 165 сантиметров, даже перевыполнив план похудения. Пока СМИ и фанаты били тревогу и переживали, что ведущая тает на глазах, она решила подзаработать на своем экстремальном опыте и в 2011 году выпустила книгу о похудении «Худеем вместе с Ксенией Бородиной. О диетах, таблетках, спорте, стиле и женском счастье». Впрочем, публике эта работа не понравилась: читатели жаловались на то, что не нашли в книге ничего нового и полезного. Спустя несколько лет телеведущая успокоилась и смогла вернуть здоровые формы. Сейчас, после вторых родов, она держит стабильный вес около 55 килограммов. Ольга Бузова Коллега Бородиной по «Дому-2» Ольга Бузова тоже попала в центр внимания публики из-за чрезмерной худобы. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году телеведущая резко потеряла не только мужа и семейное счастье, но и килограммы. На фоне стресса певица стала весить 50 килограммов при росте 176 сантиметров. Журналисты и поклонники начали волноваться за звезду, а она не скрывала, что почти ничего не ест из-за переживаний. Однако через два года Бузова вернулась в норму. Когда любовные драмы улеглись, она набрала около пяти-семи килограммов.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Лера Кудрявцева

Ведущая Лера Кудрявцева — пример звезды, которая прокладывала путь к славе на российском телевидении упорным трудом и жесткими диетами. Ходили слухи, что своей стройности (а она около пяти лет держала вес на отметке 45 килограммов при росте 167 сантиметров) артистка добивалась питанием яблоками и водой, также на ее вес действовал стресс от плотного графика. Кудрявцева неоднократно говорила, что ради работы на телевидении «платила фигурой». Фанаты и СМИ обсуждали стройность звезды и переживали за ее здоровье из-за такого изнуряющего образа жизни. Восстановилась до более менее нормального веса — 50 килограммов — она только к 2010 году. Сейчас телеведущая призналась, что оставила в прошлом жесткие ограничения и внимательнее относится к своему здоровью.

Фото: Анастасия Волочкова / Telegram

Анастасия Волочкова

Балерину Анастасию Волочкову можно назвать чемпионкой по худобе среди звезд шоу-бизнеса. Долгие годы ради сцены она приносила в жертву свое здоровье и почти ничего не ела. Рацион, состоящий преимущественно из салатных листьев, воды и в редких случаях кусочка рыбы, довел ее до веса в 45 килограммов при росте 168 сантиметров. Тощие ноги артистки балета до сих пор бурно обсуждают в Сети, а критики стали указывать на наличие у нее анорексии. Волочкова же отрицает проблемы со здоровьем и называет телосложение «своей природой».

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Анна Седокова

Певица Анна Седокова, запомнившаяся публике своими яркими формами, в 2017 году шокировала поклонников фотографией в купальнике, на котором демонстрировала тонкую талию и выпирающие ребра. В этот момент артистка проживала уход из «ВИА Гры» и рождение третьего ребенка — сына Гектора. Ее вес рухнул до 50 килограммов при росте 170 сантиметров. СМИ активно публиковали информацию об анорексии певицы, а она лишь отшучивалась, что просто полюбила занятия йогой и бег. Чуть позже Седокова вернулась к былой пышности. Юлия Липницкая Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая — пример того, как худоба пошла не на пользу карьере. Несмотря на то, что тренеры замалчивали проблему, она сама призналась в том, что страдает от анорексии и не может спокойно смотреть на еду. Силы спортсменки угасали день за днем, а на теле начали выпирать кости. Вес фигуристки упал ниже 40 килограммов при росте 160 сантиметров. Спасти чемпионку помогли врачи в клинике Израиля. Липницкая поправилась на пять килограммов, но не смогла вернуться к прежним выступлениям на чемпионатах. Сейчас она работает тренером.

Фото: TEMNIKOVA / Telegram

Елена Темникова

Певица Елена Темникова пополнила ряды резко постройневших звезд в 2015 году. В то время она покинула группу Serebro и угодила в центр скандала со своим бывшим продюсером Максимом Фадеевым. Стрессовые ситуации спровоцировали похудение, и при росте 164 сантиметра артистка стала весить всего 47 килограммов. Фотографии Темниковой в социальных сетях вызывали у поклонников много вопросов к состоянию здоровья их кумира. Сама певица в интервью рассказывала, что тогда действительно не берегла себя. Сейчас она поправилась до 55 килограммов и заверила, что больше доводить себя до катастрофического состояния не хочет. Алена Шишкова Бывшая избранница рэпера Тимати и мать его первого ребенка попала под сильную волну хейта и критики из-за своей худобы. Вес модели падал до 45 килограммов при росте 176 сантиметров. Злопыхатели писали грубые комментарии под постами звезды и указывали ей на впалый живот и анорексию. Позже Шишкова призналась, что долгое время специально ела мало, чтобы соответствовать модельным стандартам. Сейчас она весит около 55 килограммов, но общественность продолжает давить на нее из-за чрезмерной стройности. В ответ на это модель жестко выступает против хейта в свой адрес и говорит, что ее тело — это только ее дело и выбор.

Фото: РИА «Новости»

Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина также не осталась в стороне от критики за свою фигуру. Фанаты артистки особенно обеспокоились после того, как, выступив на «Евровидении-2015», артистка резко похудела до 47 килограммов при росте 170 сантиметров. СМИ и поклонники винили в худобе артистки жесткие диеты, а также стресс из-за проблем в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым, что впоследствии привело к разводу. Артистка строго пресекала все вопросы о фигуре и своем питании и утверждала, что следит за своим внешним видом, но не голодает и не испытывает никаких проблем.