Тает на глазах. Регина Дубовицкая напугала поклонников странной внешностью

Регина Дубовицкая напугала поклонников внешним видом, на новом фото она заметно похудела. Фото опубликовал Сергей Дроботенко после встречи со звездами «Аншлага» в своих социальных сетях.

Артист Сергей Дроботенко выложил кадр, сделанный во время встречи участников легендарного шоу «Аншлаг». На снимке заметно, что Дубовицкая сильно похудела и выглядит болезненно. Это спровоцировало новую волну слухов о ее здоровье.

Регина Игоревна в последние годы редко появлялась на публике. Она ведет уединенную жизнь. Пресса допускала, что артистка заболела, однако сама Дубовицкая в интервью опровергала слухи и уверяла, что чувствует себя нормально.

Несмотря на обеспокоенность поклонников, сам Дроботенко заверил, что с телеведущей все в порядке. По его словам, встреча с коллегами прошла в доме Дубовицкой, где она, как всегда, держала ситуацию под контролем и даже подколола артистов традиционной фразой: «А ты номер новый сделал?»

В феврале 2025 года Регина Дубовицкая впервые за долгое время вышла в свет. Ее внешний вид в те дни также удивил поклонников.