Судебные приставы не смогли взыскать с Витаса долг за коммуналку

Судебные приставы не смогли получить от певца Витаса долг по коммунальным платежам, так как не установили местоположение артиста. Об этом сообщил ТАСС .

Исполнительное производство прекратили, так как не узнали, где живет певец. Также приставы не смогли получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей.

По данным агентства, исполнитель хита «Опера № 2» задолжал за коммуналку почти 52 тысячи рублей.

Ранее судебные приставы заинтересовались дочкой певца Валерия Меладзе Ариной, которая не оплатила один из многочисленных штрафов за нарушение ПДД. В отношении девушки открыли исполнительное производство ФССП.

По данным Telegram-канала Shot, 22-летняя россиянка просрочила оплату штрафа за превышение скорости на Mercedes GLA.