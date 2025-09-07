Судебные приставы не смогли взыскать с Витаса долг за коммуналку
Судебные приставы не смогли получить от певца Витаса долг по коммунальным платежам, так как не установили местоположение артиста. Об этом сообщил ТАСС.
Исполнительное производство прекратили, так как не узнали, где живет певец. Также приставы не смогли получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей.
По данным агентства, исполнитель хита «Опера № 2» задолжал за коммуналку почти 52 тысячи рублей.
Ранее судебные приставы заинтересовались дочкой певца Валерия Меладзе Ариной, которая не оплатила один из многочисленных штрафов за нарушение ПДД. В отношении девушки открыли исполнительное производство ФССП.
По данным Telegram-канала Shot, 22-летняя россиянка просрочила оплату штрафа за превышение скорости на Mercedes GLA.