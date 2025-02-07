Менеджер Витаса Пудовкин: секрет успеха певца в Китае кроется в его уникальности

Успех российского певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) в Китае обусловлен его уникальной творческой индивидуальностью, ярким талантом и глубокими связями с китайской культурой. Об этом в беседе с ИА НСН рассказал менеджер артиста Сергей Пудовкин.
По его словам, местная публика сравнивает Витаса с исполнителями китайской оперы. Несомненно, важную роль сыграло обращение к традициям азиатской культуры, что придало выступлениям особую оригинальность и новизну, пояснил Пудовкин.
Он также отметил, что пока Витас не планирует записывать песни на китайском языке. Однако значительную часть своего успеха, пояснил менеджер, артист завоевал именно благодаря мастерству исполнения китайских композиций.
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