Продюсер Пудовкин: Витас стал единственным иностранным артистом на новогоднем концерте в Китае

Витас популярен в Китае почти 20 лет. Китайский фан-клуб артиста насчитывает более миллиона человек. В этом году артист участвовал в записи главного праздничного концерта в Китае. Его продюсер Сергей Пудовкин прислал kp.ru видео с фрагментами этого концерта.
Пудовкин отметил, что для того, чтобы понимать оригинальное вокальное исполнение Витаса с элементами театрализации, нужно присутствовать в зале на его концертах.
«Может быть, в этом (в том числе) один из элементов многолетнего успеха артиста — потому что он необычен», — заявил продюсер артиста.
Пудовкин также добавил, что Витас — единственный приглашенный на этот концерт иностранный артист. Он поздравил всех с наступающим Новым годом и пригласил посетить концерты Витаса.
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