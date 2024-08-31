Врач сознался в продаже кетамина для Мэтью Перри

В США доктор Марк Чавес подписал соглашение о частичном признании вины по делу о смерти актера Мэтью Перри. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на заявление прокурора.

Адвокат доктора рассказал журналистам, что он согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения кетамина. Чавес раскаялся и решил отказаться от медицинской лицензии.

По информации телеканала, доктору грозит до 10 лет тюрьмы.

Перри умер в октябре 2023 года в собственном доме в Лос-Анджелесе. Специалисты нашли в его организме высокую дозу кетамина.

Прокуратура предъявила обвинения пяти фигурантам уголовного дела, в том числе двум врачам — Чавесу и Сальвадору Пласенсии. Полиция задержала двух торговцев наркотиками Эрика Флеминга и Джасвину Сангха, а также помощника актера Кеннет Ивамаса, который в день смерти ввел ему три инъекции.