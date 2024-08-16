По делу о гибели Мэттью Перри задержали двух врачей

TMZ: по делу о смерти Мэттью Перри задержали 5 подозреваемых

Фото: РИА «Новости»

В список предполагаемых драгдиллеров актера Мэттью Перри попали врачи. Полиция задержала пять человек, чтобы узнать, кто поставил ему смертельную дозу кетамина, сообщил TMZ.

Власти Лос-Анджелеса объявили, что пяти задержанным предъявили обвинения. Наркоторговец Эрик Флеминг сознался в сговоре с целью распространения кетамина и продаже наркотиков, повлекшей смерть человека. Помощник актера Кеннет Ивамаса, который в день смерти сделал ему не меньше трех инъекций, признал за собой распространение наркотиков и оказание медуслуг без должной подготовки.

Доктор Марк Чавес согласился с обвинением в сговоре с целью распространения кетамина и подтвердил продажу кетамина другому врачу — Сальвадору Пласенсии. Последний, как и поставщик наркотиков Джасвин Сангха, вину не признал.

Звезда сериала «Друзья» умер в октябре 2023 года от остановки сердца. RT сообщил, что в его организме нашли следы кетамина.

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