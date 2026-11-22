Участница телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель в социальной сети опубликовала загадочную фразу. Ее подписчики сразу принялись спрашивать, что случилось.

«Вот и все», — написала 29-летняя девушка, но не пояснила, что именно имела в виду.

Некоторые поклонники предположили, что Рапунцель могла завершить лечение и вернуться домой из больницы. Другие попросили ее не пугать такими сообщениями.

С лета 2026 года девушка проходит лечение от агрессивной лимфомы четвертой стадии. Ранее она рассказывала, что на фоне терапии перенесла пневмонию и была вынуждена находиться в больнице.

Рапунцель признавалась, что длительная госпитализация тяжело сказалась на ее эмоциональном состоянии. При этом она старалась сохранять оптимизм и говорила о постепенном возвращении сил.