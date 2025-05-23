Волочкова рассказала, кто пустил слух об отмене свадьбы дочери

«Они не хотели, чтобы состоялась эта свадьба. И чтобы она прошла в Санкт-Петербурге. Бывший муж ни копейки не вложил в свадьбу, даже подарок не прислал. На праздновании эти люди были нежеланными гостями», — сказала она.

Именно Вдовин и его жена, телеведущая Елена Николаева, по словам Волочковой, распускали слухи об отмене свадьбы. Они же уверяли, что Ариадна выйдет замуж, но не пригласит мать из-за натянутых отношений. Несмотря на это, праздник состоялся. Бракосочетание отметили в особняке Мясникова.

Расходы на организацию свадьбы Волочкова взяла на себя. Она продала шестикомнатную квартиру рядом с площадью Искусств за 165 миллионов рублей.