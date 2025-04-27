Новоявленный зять Волочковой рассказал о первой брачной ночи

Вызвавшая распри в семье балерины Анастасии Волочковой свадьба прошла. Ее дочь Ариадна сочеталась браком с Никитой Григоряном, сообщил Пятому каналу новоиспеченный супруг.

Журналисты подкараулили виновников торжества на улице при погрузке цветов в машину. Грмигорян заявил, что теперь отправится с женой домой.

«[Первая брачная ночь] уже была. Вы пропустили», — сказал он.

Бабушка Ариадны, Тамара Антонова, заявила, что свадьба прошла чудесно, гости пели и танцевали. Ей неизвестно, взяла ли внучка фамилию мужа. Отсутствие родственников Григоряна ее не смутило, так как они приедут на второй свадебный банкет в Москве.

Свадьба прошла в Особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Расходы на организацию взяла на себя Волочкова. Она разругалась с семьей отца Ариадны, бизнесмена Игоря Вдовина, из-за его нежелания подарить молодым квартиру.